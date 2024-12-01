Современный кинозал открыли в с. Вагай Тюменской области

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Современный кинозал открыли в районном Дворце культуры села Вагай Тюменской области. Его создали в рамках федерального проекта "Культурная среда" нацпроекта "Культура".

На грантовые средства приобретены системы многоканального звука, мощный цифровой проектор, экран, сервер воспроизведения и другое оборудование.

"Кинозал отвечает всем современным требованиям. Надеюсь, что кинозал станет прекрасным местом отдыха для населения, и никогда не будет пустовать", - сказал глава Вагайского района Сергей Сидоренко.

Первыми зрителями стали ученики Вагайской школы, пишет информационный центр правительства региона.