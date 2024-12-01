  • 26 декабря 202426.12.2024четверг
  • USD99,6125
    EUR103,9416
  • В Тюмени -6..-8 С 2 м/с ветер южный

Желание 13-летней тюменки исполнили в канун Нового года

Общество, 17:45 26 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Желание 13-летней Камиллы исполнили сотрудники департамента социального развития Тюменской области в канун Нового года, сообщает информационный центр правительства региона.

Девочка, несмотря на особенности здоровья, любит спорт, занимается баскетболом и даже сдала специальные нормативы ГТО.

"Камилла мечтала о велосипеде. Мы решили написать письмо с такой просьбой Деду Морозу. Конечно, не верилось, что желание сбудется, но теперь она знает, что новогодние чудеса есть", – рассказала ее мама Альбина.

У девочки есть двое братьев и младшая сестренка - все они также получили новогодние подарки.

Сотрудники департамента социального развития Тюменской области, Управления социальной защиты населения и организации отрасли "Социальная политика" принимают участие в акции "Елка желаний" ежегодно.

департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Елка желаний , Новый год , праздник

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:52 26.12.2024Главную елку открыли на площади 400-летия Тюмени
20:00 26.12.2024В Тюмени сотрудники МЧС исполняют детские мечты с “Ёлки желаний”
19:14 26.12.2024В Тюмени устранили опасную горку
19:02 26.12.2024Ветераны боевых действий вошли в состав "Народного фронта" в Тюменской области