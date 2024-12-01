Желание 13-летней тюменки исполнили в канун Нового года
Желание 13-летней Камиллы исполнили сотрудники департамента социального развития Тюменской области в канун Нового года, сообщает информационный центр правительства региона.
Девочка, несмотря на особенности здоровья, любит спорт, занимается баскетболом и даже сдала специальные нормативы ГТО.
"Камилла мечтала о велосипеде. Мы решили написать письмо с такой просьбой Деду Морозу. Конечно, не верилось, что желание сбудется, но теперь она знает, что новогодние чудеса есть", – рассказала ее мама Альбина.
У девочки есть двое братьев и младшая сестренка - все они также получили новогодние подарки.
Сотрудники департамента социального развития Тюменской области, Управления социальной защиты населения и организации отрасли "Социальная политика" принимают участие в акции "Елка желаний" ежегодно.