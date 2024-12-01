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Молодежный комитет межуниверситетского кампуса создали в Тюменской области

Общество, 18:07 26 декабря 2024

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Молодежный комитет будущего кампуса создали в Тюменской области. Решение об этом было принято в ходе разработки концепции объекта со студентами, активистами Школы амбассадоров возможностей университетов региона в центре стратегического развития "Сибирь".

Ребята уже активно включены в проектирование пространств и наполнение образовательной, молодежной, научной и технологической политик кампуса, пишет информационный центр правительства региона.

"Это инициатива самих ребят. Мы с ними активно обсуждаем концепцию будущего кампуса. Многие из участников встречи были в составе фокус-групп по обсуждению образа будущего кампуса еще на этапе федерального конкурсного отбора. Именно они недавно презентовали макет тюменского кампуса заместителю председателя правительства РФ Дмитрию Чернышенко", - сказал заместитель губернатора Тюменской области Алексей Райдер.

Ближайшие задачи молодёжного комитета: интеграция молодежных повесток вузов в политику кампуса; проведение социологического исследования по программе деятельности кампуса в студенческой, производственной и городской среде; обсуждение в фокус-группах и формирование инструментов продвижения бренда кампуса.

Межуниверситетский кампус строится в Тюмени в рамках национального проекта "Наука и университеты" за счет средств регионального и федерального бюджетов.

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# Алексей Райдер , кампус , национальный проект Наука и университеты

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