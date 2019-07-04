Участники образовательного форум "Территория смыслов" могут выиграть грант
| Фото: rsv.ru
Всероссийский молодежный образовательный форум "Территория смыслов" пройдет на базе Мастерской управления "Сенеж" в Солнечногорске Московской области с 5 июля по 20 августа, сообщают организаторы.
Форум объединит около 6 тыс. участников. Особенностью 2019 года станет возможность получить грантовую поддержку как за личный проект, так и за командный, разработанный непосредственно на форуме. Команды продолжат работать в уже знакомом формате тренд-сессии.
На первой смене "Россия — страна возможностей" встретятся около 1 тыс. увлеченных и активных молодых людей — участники #ТСнавсегда разных лет и представители одноименной платформы "Россия — страна возможностей", СМИ и блогеры.