Ишимцам подарят виртуальную выставку об истории города

| Фото: структурное подразделение исторический парк "Россия – Моя история" | Фото: структурное подразделение исторический парк "Россия – Моя история"

Выставка "72VR", приуроченная ко дню Тюменской области, откроется 16 июля в 15 часов в музее "Городская управа" в Ишиме, сообщает пресс-служба исторического парка "Россия – моя история".

У посетителей будет возможность с помощью VR-очков увидеть знакомые улицы Ишима XIX – начала XX вв. В VR-очках размещены 10 фото исторического центра города. Фотографии для проекта отбирали историки из фондов Тюменского музейно-просветительского объединения.

Улицы, к которым привыкли ишимцы, преобразятся на их глазах: гости увидят, как изменился и вырос город, какие архитектурные памятники удалось сохранить. С помощью встроенного аудиогида посетители узнают о малоизвестных исторических фактах и изменениях, которые произошли в Ишиме с тех пор.

"Цель выставки — привлечь внимание жителей области к тому, как красивы наши города, как много каждый может привнести в их историю и развитие в будущем", - подчеркнула куратор Мария Облакова.

В рамках торжественного открытия для гостей парка проведут конкурсы и розыгрыш призов. Выставка будет работать до 24 июля, вход свободный.

Соб. инф.