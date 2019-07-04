  • 4 июля 20194.07.2019четверг
  • USD63,4951
    EUR71,6034
  • В Тюмени 18..20 С 3 м/с ветер западный

Грабитель напал с ножницами на пожилую тюменку

Происшествия, 13:59 04 июля 2019

УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Тюменца, напавшего с ножницами на 90-летнюю пенсионерку, задержала полиция. Мужчина похитил у жертвы 9 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего местного жителя. Безработный, неоднократно судимый мужчина признал свою вину. В ходе обыска полицейские изъяли часть похищенных денег.

По версии следствия, подозреваемый ночью пришел к дому пожилой женщины, чтобы занять у нее денег. Дверь была заперта, тогда мужчина разбил окно и пробрался в сени, но пенсионерка все равно не открывала.

Он стал стучать в окно, а когда пожилая женщина его открыла, он пробрался в комнату. Приставив к шее жертвы ножницы, злоумышленник стал требовать деньги. Пожилая женщина отдала ему свои сбережения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# грабеж , полиция , уголовное дело

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:43 04.07.2019Следком: тюменец облил пожилую мать горючей смесью
13:59 04.07.2019Грабитель напал с ножницами на пожилую тюменку
13:37 04.07.2019Сигареты без акцизной марки продавали в ишимском магазине
13:15 04.07.2019Тюменские сотрудники Госавтоинспекции спасли на пожаре пятерых человек