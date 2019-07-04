Грабитель напал с ножницами на пожилую тюменку

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Тюменца, напавшего с ножницами на 90-летнюю пенсионерку, задержала полиция. Мужчина похитил у жертвы 9 тыс. рублей, сообщает УМВД Тюменской области.

По подозрению в совершении преступления задержали 37-летнего местного жителя. Безработный, неоднократно судимый мужчина признал свою вину. В ходе обыска полицейские изъяли часть похищенных денег.

По версии следствия, подозреваемый ночью пришел к дому пожилой женщины, чтобы занять у нее денег. Дверь была заперта, тогда мужчина разбил окно и пробрался в сени, но пенсионерка все равно не открывала.

Он стал стучать в окно, а когда пожилая женщина его открыла, он пробрался в комнату. Приставив к шее жертвы ножницы, злоумышленник стал требовать деньги. Пожилая женщина отдала ему свои сбережения.

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабеж". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.