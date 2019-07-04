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Следком: тюменец облил пожилую мать горючей смесью

Происшествия, 14:43 04 июля 2019

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Житель областного центра угрожал убийством собственной матери. Чтобы добиться переоформления на себя жилого дома, тюменец облил пенсионерку горючей смесью, сообщает региональный Следственный комитет.

По версии следствия, 3 июля 2019 года между родственниками произошел конфликт. Уже долгое время сын требовал у матери, чтобы она переоформила на него дом. Получив очередной отказ, он облил женщину горючей смесью и, угрожая убийством, дал ей время на раздумье. Пенсионерке удалось убежать и рассказать о случившемся соседке.

В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Назначен комплекс необходимых экспертиз, расследование продолжается.

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# следователи , уголовное дело , угроза убийством

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