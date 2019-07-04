Следком: тюменец облил пожилую мать горючей смесью
Житель областного центра угрожал убийством собственной матери. Чтобы добиться переоформления на себя жилого дома, тюменец облил пенсионерку горючей смесью, сообщает региональный Следственный комитет.
По версии следствия, 3 июля 2019 года между родственниками произошел конфликт. Уже долгое время сын требовал у матери, чтобы она переоформила на него дом. Получив очередной отказ, он облил женщину горючей смесью и, угрожая убийством, дал ей время на раздумье. Пенсионерке удалось убежать и рассказать о случившемся соседке.
В настоящее время мужчина задержан, решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство". Назначен комплекс необходимых экспертиз, расследование продолжается.