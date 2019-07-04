Безопасный шопинг: источник рассказал, как мужчина мог пронести оружие в торговый центр в Тюмени

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

После стрельбы в торговом центре в Тюмени корреспондент агентства "Тюменская линия" спросил у эксперта, как можно объяснить беспрепятственной проход мужчины с оружием в ТЦ и что делается для безопасности и быстрой эвакуации.

Как сообщил агентству "Тюменская линия" осведомленный источник, важный момент — это наличие в крупных торговых центрах на входе рамочных металлоискателей и ручных металлодетекторов у охранников. Гарантией безопасности это не назовешь, но это чаще всего свидетельствует о том, что и владельцы сооружения и наемные службы безопасности относятся к своим обязанностям серьезно.

Что касается инцидента в ТЦ "Кристалл", где 3 июля произошла стрельба, то в торговом центре нет металлоискателей и металлодетекторов. Запасные выходы в торгово-развлекательном центре "Кристалл" не были заблокированы, сообщил "Тюменская линия" собеседник агентства.

"Запасные выходы были открыты. Если и была заминка по пути эвакуации, то только потому, что люди были в панике. Центральные двери торгового центра были разблокированы сразу же, как только прошел сигнал об эвакуации. Проходы по пути эвакуации к лестничным клеткам не загромождены. То, что люди говорят, что они были закрыты — это обман", — сказал собеседник агентства.

По его словам, возможно, люди начали покидать здание раньше, когда услышали перестрелку. "Может, не сразу сигнал об эвакуации прошел. Такое может быть. Пока приняли решение эвакуировать торговый центр, прошло некоторое время — это не сразу происходит. Должна команда поступить", — поделился собеседник.

По его словам, участники конфликта, скорее всего, сначала держали оружие в чехле. "Было не определить, что там такое. А увидели оружие, когда его начали доставать. Там были разборки между несколькими мужчинами. Один разговаривал по телефону, другие хотели с ним разобраться. В него стреляли, но не попали. На месте остались четыре резиновые пули от травматического оружия. После они скрылись на двух машинах, фигурировала и третья", — рассказал он.

Напомним, сообщение по факту стрельбы в торгово-развлекательном центре на ул. Дмитрия Менделеева поступило в отдел полиции № 1 3 июля. Между несколькими посетителями произошел конфликт. В результате один выстрелил из травматического пистолета в мужчину. После инцидента участники конфликта покинули торгово-развлекательный центр. Мужчина, в сторону которого целились, не пострадал.

Был введен план "Перехват". Участники конфликта ездили по городу на двух автомобилях — Range Rover и Mercedes. Правоохранители доставили их в полицию ночью.

Работа по установлению обстоятельств случившегося продолжается.

Инна Пахомова