Тюменцев зовут на концертную программу "Семья — территория счастья"
| Фото: ДНК "Строитель"
Концертная программа "Семья — территория счастья" развернется на площади у ДНК "Строитель" 13 июля в 18 часов, сообщают организаторы.
Тюменцев ждут выступления самобытных национальных творческих коллективов и солистов дворца национальных культур "Строитель" и города. Зрители узнают интересные факты об уникальных семейных особенностях, традициях народов, проживающих в регионе.
На концерт приглашают всех желающих.