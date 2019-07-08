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Тюменцев зовут на концертную программу "Семья — территория счастья"

Общество, 08:40 08 июля 2019

ДНК "Строитель" | Фото: ДНК "Строитель"

Концертная программа "Семья — территория счастья" развернется на площади у ДНК "Строитель" 13 июля в 18 часов, сообщают организаторы.

Тюменцев ждут выступления самобытных национальных творческих коллективов и солистов дворца национальных культур "Строитель" и города. Зрители узнают интересные факты об уникальных семейных особенностях, традициях народов, проживающих в регионе.

На концерт приглашают всех желающих.

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# концерт , семья

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