Двадцать человек эвакуировали из многоэтажки в Тюмени

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

20 человек из-за пожара эвакуировали из многоэтажного дома на ул. 30 лет Победы, 79 в Тюмени.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Вызов поступил в 21 час 15 минут. Произошел пожар в однокомнатной квартире на первом этаже восьмиэтажного жилого дома.

Первые подразделения прибыли в 21 час 21 минуту. Ликвидация открытого горения - в 21 час 24 минуты. На месте пожара работали 8 единиц техники, 21 человек.

Огонь повредил имущество и балкон на площади один квадратный метр. Причина — неосторожное обращение с огнем. Ущерб устанавливается.

Пострадавших нет.

Инна Пахомова