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Студсовет Тюменской области поможет иркутским школьникам

Общество, 14:21 05 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Помочь пострадавшим при наводнении в Иркутской области школьникам и их семьям может любой житель Тюмени и области. Сбор канцелярских принадлежностей для следующего учебного года стартовал 3 июля, сообщает Студенческий совет Тюменской области.

Точка сбора канцелярских принадлежностей оборудована в Студенческом центре Тюменской области по адресу ул. Семакова, 21. Любой желающий может принести необходимую канцелярию до 20 августа.

Чистые тетради, ручки, карандаши, альбомы и другое в свой родной город Тулун доставит в конце августа студентка ТИУ Кристина Проничева.

Список необходимых вещей, режим работы студцентра и подробная информацию - в официальной группе ВКонтакте.

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# Иркутская область , подтопление , сбор вещей , Студенческий центр

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