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Тюменцев старшего поколения приглашают в школу добровольцев

Общество, 14:32 08 июля 2019

штаба серебряных добровольцев | Фото: штаба серебряных добровольцев

Школа серебряных добровольцев откроется в Областном геронтологическом центре 10 июля.

Новобранцы областной штаб-квартиры освоят курс лекций и сформируют общее представление о возможностях активного долголетия и серебряного добровольчества, получат запас практических рекомендаций от региональных экспертов и более опытных коллег.

Волонтерам дадут рекомендации по имиджу и профессиональной этике, научат работать командой. Психологи Областного геронтологического центра в форме деловых игр и тренингов помогут обрести необходимую психологическую подготовку, справиться со стеснением новобранцев, дадут советы для поддержки ресурсного состояния и предупреждения эмоционального выгорания.

Кроме того, начинающие волонтеры узнают о том, как сделать помощь людям стилем жизни и рассмотрят аспекты волонтерской деятельности в пожилом возрасте.

По итогам образовательного курса состоится торжественное посвящение и зачисление волонтеров в ряды штаб-квартиры с вручением личной книжки волонтера и уникальной брендированной формы волонтера tmn55+.

Напомним, стать волонтером и примкнуть к региональному движению серебряных добровольцев может любой житель области в возрасте от 55 лет, желающий помогать людям, стремящийся разнообразить свои компетенции и сделать свою жизнь и жизнь окружающих яркой и полноценной.

Подробная информация о проекте по тел. (3452) 51-50-51 или на официальном сайте Областного геронтологического центра.

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# серебряные волонтеры

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