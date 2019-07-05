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Более двадцати семи тысяч вакансий предлагают тюменские работодатели

Общество, 14:43 05 июля 2019

trudvsem.ru | Фото: trudvsem.ru

Более 27 тыс. рабочих мест предлагают тюменские работодатели на портале "Работа в России". Средняя заработная плата составляет 24 тыс. рублей, сообщает областной департамент труда и занятости.

Вакансии выставляются для различных категорий граждан, том числе для инвалидов, молодежи и пожилых тюменцев. Наиболее востребованы специалисты в сферах строительства (сварщик-оператор, монтажник технологических трубопроводов, изолировщик) и производства (инженер-технолог, инженер по охране труда). Найти нужную вакансию на сайте тюменцы могут по разным критериям - по региону, заработной плате, возможности учиться и другим.

Также на портале размещено более 14 тыс. резюме тюменских соискателей, размер желаемой зарплаты в среднем составляет 29 тыс. рублей. Основными потребностями соискателей являются официальное трудоустройство, своевременная оплата труда и предоставление социальных гарантий.

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# вакансии , занятость , работодатели

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