Уголовное дело о мигрантах направили в суд

| Фото: ufms-info.ru | Фото: ufms-info.ru

Уголовное дело в отношении 34-летней жительницы Тюмени о фиктивной регистрации 24 мигрантов направлено в суд, сообщает региональная прокуратура.

По версии дознания, женщина с 22 октября 2018 года по 4 февраля 2019 года предоставила в отделение по вопросам миграции в Калининском административном округе Тюмени отдела по вопросам миграции УМВД России по Тюмени уведомления о прибытии в однокомнатную квартиру матери 24 мигрантов из Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. При этом она не намеревалась предоставлять им жилье для проживания.

Согласно примечанию к ст. 322.3 УК РФ под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан по месту пребывания в жилых помещениях в РФ понимается постановка их на учет без намерения принимающей стороны предоставить им эти помещения для пребывания (проживания).

Прокуратура округа утвердила по данному уголовному делу обвинительный акт и направила материалы дела мировому судье судебного участка №1 Калининского судебного района Тюмени для рассмотрения по существу.

Для сведения: санкция ст. 322.3 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: штраф в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 3 лет, лишение свободы на срок до 3 лет.