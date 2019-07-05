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Тюменский предприниматель вернул двухмиллионный долг

Происшествия, 16:32 05 июля 2019

fssprus.ru | Фото: fssprus.ru

Тюменский предприниматель выплатил долг в 2 млн рублей, чтобы вылететь в Болгарию, сообщает областная служба судебных приставов.

Как сообщили в ведомстве, мужчина родом из Тюмени, но уже много лет проживает на территории Болгарии, хотя бизнес ведет в Тюмени.

У предпринимателя накопились неоплаченные долги за аренду нежилых помещений перед департаментом имущественных отношений Тюмени. В июне он приехал в областную столицу, но выехать уже не смог - судебные приставы вынесли запрет на выезд должника.

Об обязательствах ему напомнили в аэропорту. Мужчине пришлось в кратчайшие сроки оплатить всю сумму долга, чтобы снять ограничения.

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# долги , судебные приставы

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