Названы самые популярные среди европейцев страны для отдыха

| Фото: data.nalog.ru | Фото: data.nalog.ru

Большинство европейских туристов (84%) путешествуют по странам ЕС. Чаще всего они отправляются на отдых в Испанию (21%), а также в Италию и Францию (по 12%), пишет РИА Новости.

Самое популярное выездное направление — США, где проводят отпуск 2,3% европейцев. Средняя продолжительность заокеанской поездки — 13 дней.

На втором месте по востребованности — поездки в Турцию (0,9% туристов). Тур длится в среднем десять дней.

Отпуск в Таиланде (0,8% путешественников из Европы) и в Индии (0,7%) длится намного дольше — в среднем 22 дня.