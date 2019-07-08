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8 июля в Тюмени пасмурно, дождь

Общество, 07:30 08 июля 2019

"Тюмень - наш дом" | Фото: "Тюмень - наш дом"

Не выше плюс 19 градусов Цельсия поднимутся столбики термометров в Тюмени 8 июля, прогнозирует сервис Gismeteo.

Синоптики обещают переменную облачность, дождь, грозу. Влажность воздуха составит 66-79 %.

Юго-западный ветер днем изменит направление на западное, его скорость составит 4-6 метров в секунду, порывы могут достигать 15 метров в секунду.

Атмосферное давление остается пониженным - 743-745 мм рт. ст.

Заход солнца в 21 час 31 минуту. Долгота дня 17 часов 34 минуты.

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