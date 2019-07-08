Очередной участок улицы Одесской в Тюмени закроют для транспорта
| Фото: ИА "Тюменская линия"
На участке улицы Одесской в Тюмени движение транспорта будет прекращено с 8 до 30 июля, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.
В связи с капитальным ремонтом будет закрыто движение на участках от улицы Республики до Котовского и от Котовского до 50 лет Октября. Пути объезда - улицы Котовского, Пржевальского, Энергетиков и Мельникайте.
Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.