Очередной участок улицы Одесской в Тюмени закроют для транспорта

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На участке улицы Одесской в Тюмени движение транспорта будет прекращено с 8 до 30 июля, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

В связи с капитальным ремонтом будет закрыто движение на участках от улицы Республики до Котовского и от Котовского до 50 лет Октября. Пути объезда - улицы Котовского, Пржевальского, Энергетиков и Мельникайте.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.