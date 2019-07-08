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Очередной участок улицы Одесской в Тюмени закроют для транспорта

Общество, 13:04 08 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На участке улицы Одесской в Тюмени движение транспорта будет прекращено с 8 до 30 июля, сообщает городской департамент дорожной инфраструктуры и транспорта.

В связи с капитальным ремонтом будет закрыто движение на участках от улицы Республики до Котовского и от Котовского до 50 лет Октября. Пути объезда - улицы Котовского, Пржевальского, Энергетиков и Мельникайте.

Участников дорожного движения просят обращать внимание на дорожные знаки и заранее планировать маршрут движения.

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# ограничение движения , ремонт дороги

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