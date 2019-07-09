На экскурсию по царским местам приглашают тюменцев

| Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Экскурсия "По царским местам" на двухэтажном автобусе состоится в Тюмени 14 июля. Они будет приурочена ко Дням памяти Святых Царственных Страстотерпцев, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Гости мероприятия узнают о местах в городе, которые связаны с представителями царской семьи и их приближенными. Экскурсоводы расскажут о влиянии, которое оказали члены императорской семьи Романовых на историю Тюмени.

Экскурсия рассчитана на гостей старше 12 лет. Начнется она в 13 часов от остановки "Областная библиотека" (ул. Орджоникидзе, 59).

Подробная информация по телефону: 45-35-90.