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На экскурсию по царским местам приглашают тюменцев

Общество, 08:07 09 июля 2019

Тюменское музейно-просветительское объединение | Фото: Тюменское музейно-просветительское объединение

Экскурсия "По царским местам" на двухэтажном автобусе состоится в Тюмени 14 июля. Они будет приурочена ко Дням памяти Святых Царственных Страстотерпцев, сообщает Тюменское музейно-просветительское объединение.

Гости мероприятия узнают о местах в городе, которые связаны с представителями царской семьи и их приближенными. Экскурсоводы расскажут о влиянии, которое оказали члены императорской семьи Романовых на историю Тюмени.

Экскурсия рассчитана на гостей старше 12 лет. Начнется она в 13 часов от остановки "Областная библиотека" (ул. Орджоникидзе, 59).

Подробная информация по телефону: 45-35-90.

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# автобусная экскурсия , Музейный комплекс им , Словцова , царская семья

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