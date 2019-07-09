Участники акции "#ЧитаюТюменское" расскажут о любимых книгах

| Фото: www.citylib-tyumen.ru | Фото: www.citylib-tyumen.ru

Сетевая акция "#ЧитаюТюменское", приуроченная к 75-летию образования Тюменской области, продлится до 10 августа. Ее запустили сообщества ВКонтакте, Instagram Централизованной городской библиотечной системы.

Участникам предлагают сделать фотографию книги тюменского автора или сделать селфи с этой книгой и продолжить фразу "Я #ЧитаюТюменское, потому что…" и выложить в "ВКонтакте" или "Instagram" с упоминанием библиотечного сообщества.

Профиль участника должен быть открыт.

Итоги сетевой акции "#ЧитаюТюменское" будут подведены до 14 августа.

Мероприятие проводится для повышения интереса к творчеству тюменских авторов, продвижения их произведений и узнаваемости в мировом информационном пространстве.

Вопросы можно задать в сообществах Централизованной городской библиотечной системы ВКонтакте и Instagram, оставить в Гостевой книге сайта.