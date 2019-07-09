Тело молодой женщины обнаружили в лесу в Приуральском районе Ямала
| Фото: УМВД России по Тюменской области
Доследственную проверку по факту обнаружения тела женщины в лесном массиве вблизи п. Горнокнязевск вечером 7 июля проводит следственный отдел по Приуральскому району управления Следственного комитета России по Ямалу.
Предварительно, погибшая - жительница Салехарда 1992 года рождения.
Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Проведен тщательный осмотр мест происшествия, назначен комплекс криминалистических экспертиз. Исследуются различные версии произошедшего, в том числе, суицид. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.