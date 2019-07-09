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Тело молодой женщины обнаружили в лесу в Приуральском районе Ямала

Происшествия, 12:27 09 июля 2019

УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Доследственную проверку по факту обнаружения тела женщины в лесном массиве вблизи п. Горнокнязевск вечером 7 июля проводит следственный отдел по Приуральскому району управления Следственного комитета России по Ямалу.

Предварительно, погибшая - жительница Салехарда 1992 года рождения.

Следователи устанавливают все обстоятельства трагедии. Проведен тщательный осмотр мест происшествия, назначен комплекс криминалистических экспертиз. Исследуются различные версии произошедшего, в том числе, суицид. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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# Приуральский район , Салехард , следственный комитет

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