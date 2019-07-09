Победители соревнований "Кибервызов: новый уровень" обучатся кибербезопасности в "Сириусе"

| Фото: с официальной страницы "Карьера в "Ростелекоме" во ВКонтакте | Фото: с официальной страницы "Карьера в "Ростелекоме" во ВКонтакте

Всероссийские онлайн-соревнования по информационной безопасности "Кибервызов: Новый уровень" для студентов вузов проведут "Ростелеком" и его дочерняя компания "Ростелеком-Солар". Онлайн-этап соревнований пройдет 20–21 июля, скайп-интервью с финалистами — 22–24 июля. Результаты будут опубликованы 26 июля на сайте, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Сильнейшие примут участие в образовательной программе по информационной безопасности и пройдут стажировку в крупнейшем российском центре мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC.

Первый этап состязаний — онлайн-соревнование по информационной безопасности — продлится сутки.

На втором этапе 60 студентов, набравших максимальное количество баллов, пройдут скайп-интервью с экспертами "Ростелеком-Солар".

По результатам отбора 40 финалистов отправятся в сентябре в образовательный центр "Сириус" в Сочи на обучение по кибербезопасности. Образовательная программа включает теоретическую и практическую подготовку в сферах обеспечения безопасности автоматизированных систем, уязвимости веб-приложений, вирусологии, реверс-инжиниринга и форензики.

Лекции будут читать ведущие эксперты отрасли информационной безопасности и сотрудники "Ростелеком-Солар", которые представят реальные кейсы, связанные с вопросами защиты корпоративной и банковской инфраструктур, расскажут о правовых аспектах обеспечения информационной безопасности, поделятся лучшими практиками выявления, анализа и расследования кибератак.

"В России существует колоссальный спрос на экспертов по информационной безопасности, и "Ростелеком" реализует важную миссию по созданию кадрового резерва и помощи талантливым ребятам в их профессиональном развитии. Мы стремимся создать цепочку взаимодействия “школа — вуз — работодатель”, которая позволит взрастить по-настоящему высококлассных специалистов в сфере информационной безопасности. Для студентов такие образовательные проекты, как "Сириус", — отличная возможность реализовать себя в профессии, начав карьеру в компании, лидирующей на российском рынке ИБ", — отметил вице-президент ПАО "Ростелеком" по информационной безопасности Игорь Ляпунов.

Для участия в соревнованиях необходимо зарегистрироваться до 19 июля. Испытать себя смогут студенты 18–22 лет, увлекающиеся программированием и кибербезопасностью.