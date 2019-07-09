Юных вартовчан, спасших девочку от злоумышленника, поощрили следователи

| Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре | Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Детей, спасших девочку от незнакомца, который хотел затащить ее в свой дом, поощрили в Нижневартовске 8 июля, сообщает следственное управление Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре.

Полтора месяца назад нетрезвый житель Нижневартовска увидел во дворе компанию детей, которых стал приглашать к себе домой. Когда несовершеннолетние отказались идти вместе с незнакомцем, мужчина крепко взял за руку восьмилетнюю девочку. Он повел ее к своему дому.

Преступные планы злоумышленника нарушили братья и друзья девочки.

"По факту противоправных действий мужчины сейчас расследуется уголовное дело. Он заключен под стражу. И страшно представить, что могло бы случиться, если бы не братья и верные друзья девочки, которые вовремя пришли на помощь, не оставили девочку в беде и приняли верные решения", — сообщили в следственном управлении Следственного комитета РФ по ХМАО-Югре.

Поступок юных вартовчан, которые проявили бдительность, решительность и смелость и оказали содействие следователям СКР и сотрудникам полиции в пресечении преступления и задержании подозреваемого отметили в торжественной обстановке. Руководитель следственного отдела по Нижневартовску подполковник юстиции Сергей Сальков вручил Альберту Большакову, Андрею Большакову и Александру Михалеву благодарственные письма и.о. руководителя следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу–Югре.

Кроме того, ребят наградили благодарственными письмами начальника УМВД России по ХМАО-Югре Дмитрия Шермана.