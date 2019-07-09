"Газпром энергосбыт Тюмень" отпраздновало 14-летие спартакиадой

| Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень» | Фото: АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Более 250 участников из всех 13 межрайонных, городских отделений и участков АО "Газпром энергосбыт Тюмень" вышли на состязания корпоративной спартакиады под флагом нового бренда. Так компания отметила 14-й день рождения в г. Сургуте.

Спортивный праздник стал для энергетиков уже традиционным — в июне 2019 года он прошел в третий раз, сообщает пресс-служба компании.

Соревнования по шашкам, настольному теннису, плаванию, дартсу, волейболу, мини-футболу, легкой атлетике, кроссфиту стартовали в Ледовом дворце спорта после того, как к спортсменам с напутственными словами обратилась генеральный директор Общества Татьяна Бычкова. "Ваш отличный спортивный настрой на высокие результаты и боевой дух говорит о том, что сегодня нас ждет богатый на победы и яркий на эмоции день, — отметила Татьяна Валентиновна, приветствуя спортсменов. — Я уверена, что мастерство, самоотдача, уверенность в собственных силах и стремление получить желаемый результат – все те качества, которые вы ежедневно проявляете на рабочих местах на благо процветания компании, сегодня помогут вам занять призовые места".

Результаты не заставили себя ждать: в интеллектуальных баталиях были выявлены призеры турнира по шашкам. Ими стали Елена Некрасова (Тобольское МРО), Ахмедбег Ширинбеков (исполнительная дирекция) и Ирек Янгиров (Тюменское МРО), занявшие третье, второе и первое место соответственно. По соседству с шашистами разворачивалась борьба за звание лучших теннисистов: таковыми были признаны сургутяне Кирилл Корниенко, взявший бронзу и Ольга Герасимова, ставшая обладательницей серебра, руководитель Тобольского МРО Виктор Тайлаков увез домой золото.

Электричество и вода — сочетание далеко не всегда опасное, доказывали в это время пловцы. В личном зачете среди мужчин лидером стал Руслан Марданов (Нефтеюганское МРО), вторым к финишу прибыл Евгений Байнов (Тюменское МРО), бронзу забрал Максим Цибрик (Нижневартовское МРО). Среди женщин лучшими признаны Эльвира Серова, приехавшая за бронзовой медалью из Северного МРО, Мария Иванцова, которая увезла серебро в Советское МРО, и Анастасия Баранова, благодаря которой золото в данной дисциплине останется в Сургуте — в исполнительной дирекции.

Высоким уровнем конкуренции традиционно были отмечены соревнования по дартсу, которые как обычно поражают численностью участников. По итогам состязаний оказалось, что самыми меткими можно признать команды исполнительной дирекции и Белоярского МРО: так, сургутянки Марина Волегова, Елена Гавриш и житель Игрима Евгений Наумов разделили третье место, мощная сургутская делегация в составе Екатерины Лагутиной, Надежды Байбаковой и Антонины Назаренко заняла второе место, уступив пальму лидерства команде в составе Елены Котковой, Александры Углевой (Сургут) и их коллеги — руководителя Белоярского МРО Анатолия Зуева. "Поскольку количество участников в нашей дисциплине было большим, показать лучшие результаты было непросто, — делится впечатлениями Анатолий Сергеевич. — Тем не менее, нам это удалось; но мы рады не только медалям, но и самой возможности встретиться с коллегами. Такие мероприятия, конечно, сближают, позволяя всем участникам показывать себя не только в рабочих буднях, но и в спортивных состязаниях, и в неформальном общении".

Еще один командный вид спорта — волейбол — также стал успешным для принимающей стороны — команды "Ястребы" в составе Игоря Шаршунова, Руслана Байбакова, Максима Корнеева, Ларисы Ямашевой, Эльмиры Мухтаровой, Анастасии Марченко и Алены Олифиренко. Кстати, сургутяне крепко удерживают здесь лидирующие позиции: в прошлом году, напомним, победа также осталась за ними.

Их примеру последовали и игроки в мини-футбол: медали за первое место получили участники команды "Энергия" из Сургута в составе Рината Абдрашитова, Михаила Аверина, Елены Ахметзяновой, Николая Гриценко, Виля Халилова и Ильшата Хасанова.

На свежем воздухе также разворачивались и соревнования легкоатлетов. В беге на 200 метров самыми быстрыми мужчинами были по праву признаны Юрий Зубов (Тюменское МРО, третье место), Александр Басилая (Белоярское МРО, второе место) и Станислав Тронин (Тобольское МРО, первое место), тройка лидеров среди женщин определилась следующим образом: бронзовая медаль у Розалии Мининой (Нефтеюганское МРО), серебряная — у Любови Кудряшовой (Тобольское МРО), золотая — у Вероники Фетисовой (Ишимское МРО).

Одними из самых интенсивных можно признать состязания по кроссфиту, где по итогам напряженной борьбы призовые комплекты медалей получили Константин Титков (Белоярское МРО) за третье место, Андрей Муся (Северное МРО) за второе место, Сергей Лукошкин (исполнительная дирекция) за первое место. Не менее серьезной была и конкуренция среди женщин: ее выиграли Татьяна Останина (Советское МРО), Олеся Долгушева (Лангепасское МРО) и Екатерина Пестрецова (исполнительная дирекция), занявшие, соответственно, третье, второе и первое место.

Финалом спартакиады стала не только церемония награждения всех 45 медалистов, но и вручение переходящего кубка соревнований. Весь год он находился в Сургуте, благодаря стараниям спортсменов исполнительной дирекции, а теперь отправился в Тобольск: по совокупности призовых мест главным победителем Спартакиады была объявлена сборная Тобольского межрайонного отделения. По словам руководителя МРО Виктора Тайлакова, кубок займет почетное место в ряду наград отделения, а спортивные состязания — это повод не только проверить себя на прочность, но и душевно пообщаться с коллегами со всех уголков Тюменского региона.

"Для каждого нашего спортсмена эти соревнования стали возможностью попробовать свои силы, а главная награда спартакиады, без сомнений, стала хорошим мотиватором к тому, чтобы продолжать заниматься спортом, несмотря на большие объемы работы, — прокомментировал Виктор Тайлаков. — Впрочем, спартакиада — это не только радость побед, но и удовольствие от общения с коллегами в неформальной обстановке, возможность лучше узнать друг друга, закрепить дружеские связи. Уверен, что спортивный формат как нельзя лучше подходит для этих целей".

Состязаниями на силу, выносливость, интеллект АО "Газпром энергосбыт Тюмень" открыло пятнадцатый год своего существования: впереди у энергетиков новые вершины, достижения и победы — как в спорте, так и в профессиональной деятельности.