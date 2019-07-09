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В однокомнатной квартире тюменец "приютил" сто пять мигрантов

Происшествия, 17:35 09 июля 2019

ufms72.ru | Фото: ufms72.ru

За фиктивную регистрацию в однокомнатной квартире 105 мигрантов в Тюмени будут судить местного жителя, сообщает областная прокуратура.

По версии дознания, мужчина с 20 апреля по 14 июня 2019 года предоставил в отделение по вопросам миграции уведомления о прибытии в свою однокомнатную квартиру 105 мигрантов из Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана.

При этом он не намеревался предоставлять им жилье для проживания.

Прокуратура утвердила обвинительный акт и направила материалы уголовного дела мировому судье для рассмотрения по существу.

Тюменцу грозит штраф в размере от 100 до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.

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# мигранты , прокуратура , суд , фиктивная регистрация

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