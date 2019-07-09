Итоги Национального рейтинга состояния инвестклимата обсудили в областном правительстве

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Результаты, достигнутые регионом в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата по итогам 2018 года, обсудили представители органов власти и предпринимательского сообщества в правительстве Тюменской области.

"В рейтинге по итогам 2017 года мы были первыми. По результатам 2018 года наш регион занял третье место. Лидером стала Москва, на втором месте - Республика Татарстан. При этом по интегральному показателю от первого места нас отделяет всего один балл, а от второго - 0,7 балла. В целом мы достигли хорошего результата. Наша основная цель - сохранение комфортной инвестиционной среды, и у нас это получилось", - заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, открывая заседание регионального Совета по улучшению инвестиционного климата.

Главная задача региональных органов власти и предпринимательского сообщества по итогам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата - внимательно изучить достигнутые Тюменской областью показатели, обращая особое внимание на слабые стороны. Необходимо провести работу над ошибками, подчеркнул губернатор.

"Мы внимательно проанализируем деятельность контрольно-надзорных органов, потому что именно это направление в целом по России было отмечено, как проблемное", - добавил глава региона.

Конкуренция между российскими регионами за позиции в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата растет из года в год, отметил в докладе директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов. При этом в стране имеется значительный потенциал для дальнейшего роста показателей: лидер рейтинга-2019 Москва набрала 283,6 балла, при этом максимально возможное значение интегрального рейтингового показателя составляет 400 баллов.

"Коллективные усилия всех регионов страны позволяют выявлять лучшие практики улучшения условий для бизнеса и обмениваться ими", - подчеркнул директор областного департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства.

Леонид Остроумов предложил продолжить изучение и внедрение в Тюменской области опыта передовых регионов по таким важным направлениям, как упрощение процедур получения разрешений на строительство, лицензирования перевозки пассажиров и регистрации прав собственности.

"Необходимо проработать вопрос о создании отдельного канала прямой связи инвесторов и предпринимателей с губернатором Тюменской области. В частности, речь идет о создании отдельного блога для предпринимателей и интернет-платформы, на которой бизнес мог бы генерировать свои инициативы", - отметил он. Кроме того, Леонид Остроумов предложил создать в Тюмени промышленный технопарк на базе ДСК-500 и внедрить механизм по организации муниципальных индустриальных площадок.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло сообщила, что количество субъектов малого и среднего предпринимательства в регионе растет - по данным на 10 января 2019 года в этой сфере зарегистрировано более 33,7 тыс. индивидуальных предпринимателей и свыше 32,4 тыс. юридических лиц. По сравнению с 2017 годом в Тюменской области количество зарегистрированных субъектов малого и среднего предпринимательства увеличилось более чем на 1,4 тысячи.

Касаясь темы административного давления на бизнес, Лариса Невидайло отметила, что по итогам 2018 года 32 федеральных и региональных контрольно-надзорных ведомства провели в отношении предпринимателей более 786,6 тыс. проверок. Это на 176,4 тыс. больше, чем в 2017 году. В то же время в результате проверочных мероприятий в 2018 году было выявлено 88 тыс. 233 нарушения - на 17 тыс. 768 больше, чем годом ранее. При этом 12 контрольно-надзорных ведомств в 2018 году нарастили количество проверок, 11 - уменьшили.

По мнению участвовавших в заседании представителей бизнес-сообщества, регион должен активнее выступать на федеральном уровне с инициативами, направленными на совершенствование законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность. Александр Моор, в свою очередь, отметил, что и на федеральном, и на региональном уровнях на первом месте в законотворческой работе должны находиться пожелания и идеи самих бизнесменов. И получил немедленный отклик.

"Сегодня высокотехнологичные станки дорожают, потому что они, в основном, импортного производства. При этом федеральное законодательство 2018 года предлагает региональным органам власти предоставлять налогоплательщикам инвестиционный налоговый вычет для стимулирования обновления основных фондов. Предлагаю принять соответствующий закон в Тюменской области", - сказал управляющий директор АО "ГМС Нефтемаш" Сергей Бахтий.

По мнению генерального директора резидента индустриального парка "Боровский" компании "Окейч" Екатерины Истоминой, следует изучить опыт соседних регионов по увеличению объемов льгот по местным налогам для действующих в индустриальных парках предприятий. Это возможно, если присвоить им статус региональных инвестпроектов.

"Сигналы от предпринимателей получены, и мы будем думать над тем, как реализовать их инициативы", - подчеркнул глава региона.

Евгений Бабенко