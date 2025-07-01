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Александр Моор провел прием граждан по личным вопросам

Губернатор, 16:52 18 июля 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" (архив)

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел прием граждан по личным вопросам.

“Они часто поступают от членов семей участников специальной военной операции. Уделяем им максимальное внимание”, – написал глава региона в Telegram-канале.

Жена военнослужащего СВО Алена Блинова из Ишимского муниципального округа обратилась с просьбой о выделении средств на ремонт дома. У супругов скоро родится третий ребенок. Моор заверил, что обязательно помогут семье защитника.

“Пообщался сразу с двумя жительницами Вагайского муниципального округа. В доме, где проживает семья Ринги Акбердеевой случился пожар. На восстановление нужны средства. Поручил предоставить необходимую сумму и оказать всестороннюю помощь. Как и Светлане Панкиной из села Фатеево. Она – мать участника СВО. В её доме необходимо отремонтировать крышу. Средства предоставим!”, – добавил губернатор.

Людмила Коротаева озвучила запрос от жителей села Омутинского. На участке от улицы Советской до навесного перехода через реку Вагай нужен тротуар. Вопрос важный, так как по этому участку ходят в школу дети. Глава региона поручил провести ремонт и завершить работы в сентябре.

Выполнение всех вопросов Александр Моор держит на личном контроле.

Видео из Telegram-канала Александра Моора

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# Александр Моор , личный прием

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