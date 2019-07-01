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На Цимлянском пройдет зрелищная велогонка

Спорт, 11:21 10 июля 2019

из архива МАУ ДО ДЮСШ № 4 г. Тюмени | Фото: из архива МАУ ДО ДЮСШ № 4 г. Тюмени

Открытые чемпионат и первенство Тюмени по велосипедному спорту в дисциплинах "Маунтинбайк - кросс-кантри", "Маунтинбайк – кросс-кантри гонка с выбыванием" пройдут в районе оз. Цимлянское 14 июля.

Торжественная церемония открытия начнется в 10 часов 45 минут, в 11 часов - старт состязаний.

В испытаниях примут участие порядка 100 спортсменов из Ялуторовска, Тобольска, Ишима, Кургана, Екатеринбурга и других городов. Честь областного центра будут отстаивать воспитанники спортшколы № 4. Во время соревнований на старт выйдут участники 2007-2009, 2005-2006, 2003-2004, 2001-2002, 2002, 2000 годов рождения и старше.

"Идеальной трассой остается район озера Цимлянское. Там есть и подъемы, и спуски. После дождя трасса становится труднопроходимой, а именно это и нужно для состязаний. Тогда спортсмены могут продемонстрировать всю свою техническую подготовку", - прокомментировала директор детско-юношеской спортивной школы № 4 Тюмени Светлана Кугаевская.

Итоги чемпионата и первенства подведут отдельно в каждой возрастной группе. Победители и призеры получат дипломы и памятные призы.

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# велогонка , велосипедисты , велосипедный спорт , озеро Цимлянское

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