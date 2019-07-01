Ежегодно в Тюменской области обновляют по сто километров коммуникационных сетей

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сто километров аварийных и ветхих сетей за муниципальный счет планово заменят в Тюменской области в 2019 году.

"Ежегодный объем ремонта сетей в Тюменской области составляет около ста километров. В прошлом году мы заменили порядка ста километров сетей, в этом году мы эту планку будем поддерживать. Это муниципальные полномочия – деньги предусматриваются в муниципальном бюджете", – подчеркнул заместитель директора регионального департамента ЖКХ Алексей Майер.

Кроме того, в Тобольске компания ПАО "СУЭНКО" проводит капитальный ремонт тепловых сетей, сетей водоснабжения и водоотведения. Специалисты отремонтируют более 850 метров водопровода, в том числе в п. Ершовка и в учебной зоне ул. Юбилейная. В п. Бекерево подготовят к дальнейшей работе оборудование станций водоочистки. Ремонтные работы по сетям водоснабжения и водоотведения будут завершены в октябре 2019 года.

Завершается реконструкция Соколовского водозабора в Тобольске. Проект стартовал в 2017 году в рамках концессионного соглашения правительства Тюменской области с ПАО "СУЭНКО". Он реализуется с привлечением средств фонда содействия реформирования ЖКХ РФ – с использованием федерального софинансирования.

"В течение 2019 года проект будет документально завершен. Он уже введен в тестовую эксплуатацию. Водозабор скоро заработает на полную мощность", – сказал Алексей Майер.

В 2016 году региональное правительство заключило концессионное соглашение с ООО "Тюмень Водоканал". Как сообщает Алексей Майер, по нему объем инвестиций на водоснабжение и водоотведение составит около 22 млрд рублей. В рамках этого концессионного соглашения планируется увеличить производительность подземного Велижанского водозабора и сократить использование поверхностного Метелевского.

"Обоснование, расчеты, техника – все готовится. Это потребует реконструкции Велижанского водозабора и исключение из схемы Метелевского водозабора – сложная инженерная задача. Сроки будут определены проектной документацией, которую разрабатывает "Тюмень Водоканал"", – пояснил Алексей Майер.

Открывшимся возможностям предшествовали найденные источники запасов воды в Нижнетавдинском районе. Департамент недропользования и экологии провел дополнительные изыскания источников подземных вод вблизи Велижанского водозабора. И они подтвердили, что там есть дополнительные объемы, которые достаточны для полного обеспечения водой горожан.

Ирина Ромашкина