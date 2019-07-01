Водитель иномарки погиб при столкновении с большегрузом на трассе Тюмень — Омск

| Фото: ГИБДД по Тюменской области | Фото: ГИБДД по Тюменской области

Водитель автомобиля Mitsubishi погиб в ДТП на трассе Тюмень — Омск 9 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова.

Mitsubishi и большегруз DAF столкнулись на 223-м километре федеральной дороги Тюмень — Омск. По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу.

В результате житель Заводоуковска 1979 года рождения, находившийся за рулем легковушки, скончался на месте аварии. Пострадала пассажирка 1985 года рождения. Она отказалась от госпитализации, помощь оказана на месте.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова