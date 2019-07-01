Девушку, попавшую в ДТП на улице Мельникайте, экстренно прооперировали

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Две операции по экстренным показаниям сделали девушке, перевернувшейся на автомобиле Mercedes на ул. Мельникайте, 36 в Тюмени 10 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

ДТП произошло утром на ул. Мельникайте (съезд на ул. Дамбовскую с совмещенного моста). Как рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова, девушка 1992 года, управлявшая Mercedes, рождения хотела перестроиться, но машина перевернулась.

Бригаду скорой помощи остановили очевидцы. Пациентку доставили в Областную клиническую больницу № 2, где врачи диагностировали достаточно серьезную сочетанную травму — перелом шейного позвонка, травма голени и черепно-мозговая травма.

"По экстренным показаниям ей выполнили две операции. Сейчас она получает необходимую медицинскую помощь в условиях профильного отделения. Ее состояние расценивается как стабильное", — рассказала пресс-секретарь департамента здравоохранения Тюменской области Александра Малыгина.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Инна Пахомова