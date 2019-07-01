Тюменский госуниверситет участвует в образовательной программе Сколтеха

| Фото: Агентство стратегических инициатив | Фото: Агентство стратегических инициатив

Тюменский госуниверситет вошел в сотню вузов России, участвующих в образовательном интенсиве "Остров 10-22" в Сколковском институте науки и технологий.

Представители учебных заведений создают уникальные пространства для университетских кампусов. Также на площадке Сколтеха проходит практикум по соучаствующему проектированию, сообщает Агентство стратегических инициатив.

До 14 июля на территории Сколтеха будет создано восемь общественных пространств, каждое из которых привязано к определенной климатической зоне. Все пространства разделены на ветреные, жаркие, холодные и умеренные. Для каждого из них команды создадут визуальные акценты, которые станут ключевыми объектами притяжения.

Среди арт-объектов, которые будут созданы на практикуме Центра городских компетенций: инсталляция Malevich hand made, галерея будущего университетов России, ветреная беседка, интерактивный стол для пинг-понга и квантовый портал.

Команда-победитель, чье общественное пространство "островитяне" признают самым популярным, будет определена 22 июля, в последний день интенсива.

Практика соучаствующего проектирования применяется во многих странах мира. Эксперты Центра городских инициатив АСИ использовали ее для работы с университетскими кампусами.

По словам руководителя Центра городских компетенций АСИ Татьяны Журавлевой, был собран лучший опыт и сделано простое, доступное для всех практическое руководство.

"На его основе в ближайшие дни все участники "Острова 10-22" будут совместно проектировать и создавать пространства. Помогать им будут эксперты в области урбанистики и архитекторы. В результате на территории Сколтеха появятся уникальные и одновременно функциональные арт-объекты. Команды будут работать с пространствами по технологии плейсмейкинга, когда участники в заданных условиях, не делая капитальных изменений, строят территорию под себя", - пояснила она.

По ее словам, в дальнейшем эту технологию участники "Острова 10-22" смогут использовать на площадках своих университетов, а в перспективе данный опыт можно тиражировать не только во все российские города, где есть вузы, но и в другие страны.

"Задача участников интенсива: понять, что университет – это открытое пространство, как внутри, так и для внешнего пользователя. Любое пространство, которое мы создаем должно иметь понятную целевую аудиторию. У нас в стране множество парков, скверов, набережных, которые красивы, но непонятны для людей. Наша задача - создать максимально функциональное пространство, сформировать которое команды вузов смогут сейчас, исходя из своих потребностей и желаний", - подчеркнула Татьяна Журавлева.