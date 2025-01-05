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В Приишимье открыли 14 модульных ФАПов за три года

Общество, 12:53 05 января 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

14 модульных фельдшерско-акушерских пунктов открыли в Приишимье за три года. Восемь из них – в Ишимском районе. Благодаря этим учреждениям значительно повысилась доступность медицинской помощи для жителей, сообщает Областная больница № 4.

За последние два года пациенты и медицинские работники больницы села Бердюжье, а также хирургического и терапевтического отделений больницы в с. Абатском отпраздновали новоселье. После капитального ремонта были открыли три поликлиники в селах Бердюжье, Викулово и Абатское.

Продолжается капитальный ремонт поликлиник в селах Армизонском и Большом Сорокино. Эти учреждения станут более комфортными и будут оснащены новейшим оборудованием и мебелью, что значительно повысит качество предоставляемых услуг.

"Мы гордимся достигнутыми результатами и будем продолжать работу, направленную на улучшение здоровья и благополучия наших граждан. Каждый шаг в модернизации нашего здравоохранения — это шаг навстречу качественной медицине и заботе о пациентах", — отметил главный врач Областной больницы №4 Александр Синельников.

Отметим, работа проведена по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения".

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# здравоохранение , модернизация

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