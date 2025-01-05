МФК "Тюмень" проведет выездные матчи в Югре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Мини-футбольный клуб "Тюмень" проведет выездные матчи в Югорске. 8 и 9 января команда встретится "Газпромом-Югрой" в продолжение 14 тура Бетсити Суперлиги.

Оба клуба в числе лидеров турнирной таблицы. МФК "Тюмень" за 13 туров набрал 49 очков. Из 15 побед 14 достигнуты в основное время. Из 11 проигрышей пять – по серии пенальти.

В предыдущем туре "Тюмень" на домашнем паркете дважды обыграла "Кристалл" из Санкт-Петербурга, сделав подарок на Новый год своим болельщикам. Причем капитан Артем Антошкин забил три года в одной поединке.

"Хорошо, что выстояли и порадовали всех болельщиков, своих родных и близких. Нам очень приятно, когда нас поддерживают, нам очень важна эта поддержка", - сказал главный тренер Денис Абышев.

Как выяснил "Вслух.ру", "Газпром-Югра" пока обгоняет "Тюмень" по очкам. По данным Суперлиги, с 2022 года соперники провели 11 матчей в рамках чемпионата России и Кубка лиги. "Тюмень" только трижды отметила победу.

Во втором туре нынешнего сезона Суперлиги команды встречались в Тюмени в сентябре. "Газпром-Югра" одолела "Тюмень" по пенальти (после 1:1), но на следующий день проиграла со счетом 3:5.

Болельщики желают клубу вернуться из ХМАО-Югры с очками.