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Причину тяги к сладкому назвала диетолог из Тюмени

Общество, 16:31 05 января 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Причину тяги к сладкому назвала эндокринолог и диетолог Елена Дороднева из Тюмени. По ее словам, это связано с неправильно сформированными пищевыми стереотипами.

"Ключевым фактором такой страсти является избыточное потребление сладкого, неправильно сформированное отношение к таким продуктам, как к обычной еде. Нужно понимать, десерты не предназначены для утоления голода, они – для удовольствия. Утоление чувства голода сладкими продуктами приводит к избытку массы тела и развитию гормональных нарушений, которые еще больше увеличивают эту тягу. Дисбаланс гормонов, таких как инсулин, грелин, лептин, нейромедиаторы головного мозга, изменяют чувство голода и насыщения, в результате страсть к сладким продуктам становится трудно преодолимой проблемой, и масса тела растет", – рассказала эксперт.

Профилактикой могут стать понятные правила приема пищи, режим питания, правильный выбор продуктов. Все это поможет справиться с тягой в свежей выпечке или конфетам, пишет "Тюменская область сегодня".

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# здоровый образ жизни , конфеты

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