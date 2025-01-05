Причину тяги к сладкому назвала диетолог из Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Причину тяги к сладкому назвала эндокринолог и диетолог Елена Дороднева из Тюмени. По ее словам, это связано с неправильно сформированными пищевыми стереотипами.

"Ключевым фактором такой страсти является избыточное потребление сладкого, неправильно сформированное отношение к таким продуктам, как к обычной еде. Нужно понимать, десерты не предназначены для утоления голода, они – для удовольствия. Утоление чувства голода сладкими продуктами приводит к избытку массы тела и развитию гормональных нарушений, которые еще больше увеличивают эту тягу. Дисбаланс гормонов, таких как инсулин, грелин, лептин, нейромедиаторы головного мозга, изменяют чувство голода и насыщения, в результате страсть к сладким продуктам становится трудно преодолимой проблемой, и масса тела растет", – рассказала эксперт.

Профилактикой могут стать понятные правила приема пищи, режим питания, правильный выбор продуктов. Все это поможет справиться с тягой в свежей выпечке или конфетам, пишет "Тюменская область сегодня".