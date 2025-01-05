Тюменцам предлагают послушать книгу Константина Лагунова в формате саунд-дизайна

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сказку "Городок на бугре" Константина Лагунова озвучили в формате саунд-дизайна. Она доступна на ресурсах Детской библиотеки им. Лагунова.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель ресурсного центра по развитию библиотек Тюменской области, заместитель директора областной научной библиотеки им. Менделеева Марина Егорова.

"Озвучивали персонажей артисты из разных уголков страны. Все движения героев, погодные явления: гроза, дождь, ветер, все это присутствует. У Лагунова нет ни одного произведения в аудио-версии, но с помощью гранта Президентского фонда культурных инициатив мы это сделали к 100-летию писателя", - рассказала она.

Проект озвучивания сказки реализовали на базе детской библиотеки им. Лагунова по ул. Тульской, 4. Ее сотрудники разработали методические рекомендации по работе с книгой. Они переданы по все 462 муниципальные библиотеки Тюменской области.

"До марта 2025 года библиотекари будут рассказывать об этой сказке, проводить викторины и вручать призы. И, конечно же, послушают само произведение", - отметила Марина Егорова.

В основе сюжета "Городка на бугре" взяты дружба и созидание. По мнению библиотекарей, сказка затягивает благодаря не только интересному сюжету, но и эффекту полного погружения в историю через звуки.

Грант ПФКИ на озвучивание сказки Константина Лагунова составил более полумиллиона рублей.

Анжела Лебедева