Сказку "Конек-горбунок" прочитали в Тюмени на десяти языках

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

16 иностранных студентов, проходящих обучение в Тюменском госуниверситете, на десяти языках прочитали произведение Петра Ершова "Конек-горбунок" в Тюмени 10 июля, сообщает пресс-служба ТРО партии “Единая Россия”.

Многих молодых людей мероприятие познакомило с великим сибирским сказочником и его творчеством. Первый заместитель председателя Тюменской облдумы, координатор партийного проекта "Путешествие в сказку Петра Ершова "Конек-горбунок" Андрей Артюхов рассказал о биографии писателя и его произведении.

"Петр Павлович Ершов родился в селе Безруково, большую часть жизни прожил в Тобольске и там же похоронен. Мы гордимся нашим земляком и любим его сказку. Не менее популярна она и за рубежом: книга издавалась на десятках языков в разных странах. В октябре тюменцы будут отмечать 185-летие со дня ее выхода в свет, и сегодняшнее мероприятие – часть большого праздника", — отметил Андрей Артюхов.

Он первым начал чтение отрывка, затем стихотворные строки прозвучали на английском, французском, арабском, испанском, сербском, китайском, хантыйском, украинском, белорусском языках. В мероприятии приняли участие 16 студентов.

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Аллотей Эун Палмер учится в ТИУ четыре года, он приехал в Тюмень из Ганы и довольно быстро выучил русский язык. "Раньше я не знал такого писателя, как Петр Ершов. Хочу сказать спасибо организаторам мероприятия, что познакомили меня с ним. Я узнал, что сказка издавалась и на английском языке, мне будет интересно ее прочитать", — заверил студент.

Китаец Ша Цинсун знаком с русской литературой, а его любимый поэт – Александр Пушкин: "Сегодня я узнал, что Пушкин высоко оценил "Конька-горбунка". Мне понравилось, как звучит эта сказка, хотя я пока прочитал только отрывок из нее".

Житель Сербии Никола Стоянович уже завершил обучение в ТИУ, ждет получения диплома, чтобы вернуться на Родину и начать там работать. "Здорово, что вы помните своих великих земляков, проводите такие акции. Я горжусь, что стал частью этого события, сказка "Конек-горбунок" вызвала у меня интерес, ведь в нашей литературе тоже есть произведения, где животные помогают добрым героям", — поделился он своими впечатлениями о мероприятии.

| Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия» | Фото: пресс-служба ТРО партии «Единая Россия»

Депутат Тюменской областной думы, директор департамента внеучебной деятельности ТИУ Дмитрий Новицкий рассказал, что каждый год в региональную столицу приезжают учиться студенты из разных стран, задача вуза – не только дать им специальность, но и помочь интегрироваться в новую для них культуру.

"Абитуриенты в течение года учат русский язык прежде, чем поступить к нам в университет, а затем начинается их знакомство с русской литературой и историей. У нас есть такая практика – иностранные студенты преподают русскоязычным сверстникам, ведут занятия. Такой культурный обмен знаниями способствует адаптации иностранцев, — отметил Дмитрий Новицкий. — Мероприятие, безусловно, не оставило никого равнодушным. Ребята узнали о нашем знаменитом писателе и получили представление о его творчестве".