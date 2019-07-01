Тоболяки решат, как обустроить городские скверы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Обсуждение планировки Александровского сада в Тобольске стартует в социальных сетях 15 июля в группе городской администрации. Поможет выявить мнения по благоустройству исторической площадки и дизайн-игра, которая пройдет в мультицентре "Моя территория", сообщает администрация города.

В Александровском саду есть уже сложившаяся планировка, но задача сделать его более интересным и уютным местом. Алексей Ермоленко, председатель комитета по градостроительной политике, пояснил, что в итоге Александровский сад должен стать территорией, притягательной как для жителей, так и для туристов.

"В результатах опроса мы бы хотели выяснить, что бы там хотели видеть жители города", - уточнил он.

Еще одной точкой притяжения для горожан должен стать сквер выпускников. Молодых тоболяков приглашают принять активное участие в разработке концепции этого городского уголка. Сквер выпускников - это новый городской объект. Он будет располагаться между седьмой школой и гимназией имени Лицмана. Территория призвана стать современным молодежным центром Тобольска, привлекательным для молодых креативных, творческих людей, где они смогут осуществить свои замыслы с использованием современных технологий.