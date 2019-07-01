В Тюменской области будут развивать цифровое здравоохранение

| Фото: news.rambler.ru | Фото: news.rambler.ru

Региональный департамент здравоохранения и Западно-Сибирское отделение Сбербанка подписали соглашение о сотрудничестве в области развития технологий цифрового здравоохранения.

В его рамках предусмотрено взаимодействие сторон и проведение исследований в области применения методов искусственного интеллекта в медицине, медицинских сервисах и страховых продуктах, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

"Это соглашение и совместная работа очень важны и перспективны. Развитие искусственного интеллекта позволит существенно снизить смертность населения от управляемых причин. Это возможность разработать алгоритмы прогнозирования неблагоприятных исходов для человека за счет составления его, так скажем, портрета, который будет включать в себя как медицинские, так и немедицинские характеристики", – отметила директор департамента здравоохранения Тюменской области Инна Куликова.

В рамках соглашения также предусмотрено участие в конференциях и образовательных мероприятиях по презентации и продвижению совместных исследований и решений.