ФК "Тюмень" подготовил подарки лучшим предсказателям

| Фото: fc-tyumen.ru | Фото: fc-tyumen.ru

Конкурс прогнозов на матчи ОЛИМП-Первенства России по футболу среди команд клубов ПФЛ сезона 2019-2020 стартует на сайте футбольного клуба "Тюмень", сообщает пресс-служба коллектива.

Для участия достаточно зарегистрироваться на сайте, зайти в раздел "Болельщикам" ("Конкурс прогнозов") и сделать прогноз на ближайшие матчи.

За угаданный исход и счет матча присуждается 3 балла, за угаданный исход матча и разницу мячей – 2 балла, за угаданный исход матча – 1 балл.

Лучшего прогнозиста будут ежемесячно определять и награждать шарфом ФК "Тюмень". А три конкурсанта, набравшие наибольшее количество баллов в общем зачете, получат главные призы. За первое место – игровая футболка ФК "Тюмень" (если нужно, с автографами футболистов), два абонемента на домашние матчи "Тюмени" сезона 2020/21 (любая трибуна, на которую будут продаваться билеты, включая VIP-1). Второе место - футболка JAKO, один абонемент на домашние матчи "Тюмени" сезона 2020/21 (любая трибуна, на которую будут продаваться билеты, включая VIP-1). Третье место – мяч с автографами футболистов "Тюмени", один абонемент на домашние матчи "Тюмени" сезона 2020/21 (любая трибуна, на которую будут продаваться билеты, кроме VIP-1).

Кроме того, лучшие участники станут экспертами – их прогнозы на игры тюменского клуба будут опубликованы на главной странице сайта и в предматчевой программке.