Тюменские спортсмены поборются за медали Всероссийской спартакиады инвалидов

| Фото: Центр спортивной подготовки | Фото: Центр спортивной подготовки

Команда спортсменов Тюменской области отправилась на третью Всероссийскую летнюю спартакиаду инвалидов, которая пройдет в Йошкар-Оле с 12 по 20 июля.

Честь региона будут защищать 25 человек с поражением опорно-двигательного аппарата, нарушением интеллекта, зрения и слуха в возрасте от 14 до 18 лет, сообщает центр спортивной подготовки.

Всего участие в соревнованиях примут около 2 тыс. человек из 71 региона страны. Состязания между атлетами пройдут по нескольким направлениям: с поражением опорно-двигательного аппарата, с интеллектуальными нарушениями, с заболеванием церебральным параличом, спорт слепых и глухих.

Спортсмены поборются за медали в таких видах спорта, как легкая атлетика, футбол, плавание, дзюдо, голбол, настольный теннис и бочча.