Госавтоинспекция: в Тюменской области увеличилось количество ДТП по вине мотоциклистов

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

45 аварий произошло по вине мотоциклистов в Тюменской области с начала года, по данным Госавтоинспекции региона.

Как сообщила корреспонденту информагентства "Тюменская линия" начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения ГИБДД Тюменской области Анжела Борисова, это на 18,4 % больше, чем шесть месяцев 2018 года.

"Увеличилось и число пострадавших: четыре человека погибли, 45 получили травмы", - рассказала Анжела Борисова.

По ее словам, причина ДТП – нарушение водителями мототранспорта правил дорожного движения.

Госавтоинспекция области напоминает, что важно не только соблюдать скоростной режим, правила обгона, боковой интервал и дистанцию с другими транспортными средствами, но и использовать защитные средства. Правильная экипировка, использование мотошлемов водителями и пассажирами позволяют снизить риск получения травм.

Ирина Кургузова