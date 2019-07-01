В сквере Комсомольский тюменцы сразятся в "сонный футбол" и "баскетбол с мешком"

| Фото: Тюменский городской многопрофильный центр | Фото: Тюменский городской многопрофильный центр

"Сонный футбол", "баскетбол с мешком" и огромные крестики–нолики будут ждать горожан на праздничной уличной программе "Семь чудес Тюмени", которая развернется в сквере Комсомольский 27 июля в 12 часов.

Сквер перевоплотится в большую зону развлечений как для детей, так и для взрослых. Оригинальная фотозона позволит гостям праздника сделать памятный снимок на фоне самых ярких достопримечательностей города.

Для любителей здорового образа жизни будет работать спортивная станция, где команда фитнесс–инструкторов проведет тренировку под открытым небом, а опытный хореограф поможет освоить азы латиноамериканских танцев.

Также будут работать интерактивные зоны, на которых можно своими руками изготовить открытку с видом города в технике кардмейкинг и проявить художественные способности в создании граффити.

Для любителей фотографий организуют акцию "Фотосушка", где желающие смогут разместить свои работы, а взамен взять понравившиеся.

Для юных гостей праздника будет работать большая игровая зона с аниматорами, аквагримом и мыльными пузырями.

Оригинальные виды спорта будут ждать гостей праздника на игровой зоне "Русский спорт" - "Сонный футбол", "баскетбол с мешком" и огромные крестики–нолики. Для любителей тихого отдыха предназначена "Лаундж зона" в уютной палатке с креслами–мешками. Кроме того, можно отдохнуть в гамаке на оригинальной фотозоне. А с 17 часов работу начнет Фотобудка с моментальной печатью.

На главном сценическом комплексе сквера пройдет концертная программа с участием лучших артистов города. Тюменцев ждут номера оригинального жанра, выступления выдающихся мастеров вокала и хореографии, колоритные цыганские и казачьи танцы, звучание саксофона, аккордеона и барабана – все это ждет гостей праздника. А завершится концертная программа выступлением лучших ди-джеев города: DJ Sergey Pirs, DJ Sergey Shemet, DJ Andrey Ready. Они устроят зажигательную дискотеку под открытым небом.

Вход свободный.