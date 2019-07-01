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Нефтеюганец лишился крупной суммы в надежде перевести бонусы от банка в деньги

Происшествия, 17:14 13 июля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

130 тыс. рублей лишился житель Нефтеюганска, понадеявшийся перевести бонусы от банка в реальные деньги. Проводится проверка, ОМВД России по Нефтеюганску.

На сотовый телефон потерпевшего поступил звонок от молодого человека, который представился сотрудником кредитного учреждения.

Звонивший сообщил, что в личном кабинете жителя Нефтеюганска находится около семи тыс. бонусов, которые он получил за активное сотрудничество с банком. "Специалист" также сказал, что "виртуальные средства" можно перевести на карту в качестве реальных денег.

Лжеработник попросил у мужчины код, который пришел на сотовый телефон. Таким образом, мошенники подключились к интернет-банкингу, привязанному к данному номеру, и перевели со счета 130 тыс. рублей.

Полицейские проводят проверку.

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# деньги , полиция , проверка

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