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Тюменских волонтеров приглашают на фестиваль "Добровольческие игры"

Общество, 09:50 13 июля 2019

организаторы мероприятия | Фото: организаторы мероприятия

Стартовал прием заявок на участие в фестивале "Добровольческие игры", который начнется в сквере Александра Моисеенко в Тюмени 27 июля в 11 часов, сообщают организаторы.

Принять участие в мероприятии приглашают волонтерские отряды (объединения, организации, занимающиеся общественной деятельностью).

Тюменцам необходимо собрать команду в 10 человек, заполнить заявку, подготовить визитную карточку волонтерского объединения продолжительностью до трех минут. Также необходимо придумать задание — площадку в рамках квеста — для других отрядов. Оно должно познакомить с деятельностью объединения, рассказать о специфике работы.

Отметим, на фестивале волонтеров ждет образовательная программа с участием музыканта Михаила Гребенщикова и актера Дмитрия Белоцерковского.

Прием заявок на участие продлится до 20 июля, материалы ждут до 24 июля. Главный приз фестиваля — сертификат на 10 тыс. рублей на любую полиграфическую продукцию для волонтерского объединения.

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# добровольцы , заявки , фестиваль

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