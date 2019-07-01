Пожар произошел в квартире дома на улице Карла Маркса

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Пожар в квартире дома по ул. Карла Маркса, 8 произошел в Тюмени 13 июля. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил начальник пресс-службы регионального управления МЧС России Сергей Юсько.

Вызов поступил огнеборцам в 12 часов 44 минуты. В 12 часов 47 минут пожарные уже были на месте. Произошло возгорание в квартире, расположенной на втором этаже.

В тушении пламени задействовали 4 единицы спецтехники и 12 человек личного состава.

Жильцы покинули здание еще до прибытия пожарных. Пострадавших нет.

Огонь повредил имущество на площади пять квадратных метров. Причины пожара выясняются.

Инна Пахомова