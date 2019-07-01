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В Тюмени пройдет фестиваль уличной музыки FREEMUSIC 3.0

Общество, 19:47 14 июля 2019

Афиша официальной группы ВКонтакте "FREEMUSIC 3.0"

Музыкальный фестиваль для любителей хип-хоп-культуры FREEMUSIC 3.0 состоится в Тюмени 3 августа. Место пока уточняется, а подать заявку на участие можно уже сейчас тут.

В 2019 организатор FREEMUSIC, популярный тюменский битбоксер Сергей Черня выиграл финансовую поддержку в конкурсе проектов от театрального центра "Космос", благодаря чему в этом году в фестиваля будут хэдлайнеры. Один из них — Петр Саранча из Екатеринбурга, чемпион России по битбоксу 2017, участник Grand Beatbox Battle в Швейцарии.

Напомним, что фестиваль FREEMUSIC проходит в Тюмени уже в третий раз. За это время на нем выступили 60 рэперов и битбоксеров Тюменской области и собрались 700 зрителей, пишет "Мой Портал"

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