На комплексе по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске смонтируют дороги для крупнотоннажного оборудования

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Свайные работы на новом комплексе по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске подходят к концу. Бетонное основание центральной эстакады готово. Через несколько недель начнется монтаж дорог для крупнотоннажного оборудования, которое приплывет в Тобольск по Иртышу, сообщает ЗапСибНефтехим.

Работы на объекте начались в августе 2023 г. "Как и на других нефтехимических производствах "ЗапСибНефтехима", на ДГП-2 будут использованы передовые технологии: система замкнутого водооборота, современное пылегазоулавливающее оборудование, впервые в Тобольске будет применен факел закрытого типа", - уточнили в производственной компании.

Для экономики Тюменской области и Тобольска проект принесет дополнительные налоговые поступления в бюджеты всех уровней. На комплексе создадут более 390 высокотехнологичных рабочих мест, более 2 тыс. рабочих мест - в смежных отраслях.

С введением ДГП-2 Россия войдет в топ-5 мировых производителей полипропилена.