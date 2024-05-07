В Тюмени провели парад под окнами участницы Великой Отечественной войны Веры Мариной

| Фото: скриншот видео управления Росгвардии по Тюменской области | Фото: скриншот видео управления Росгвардии по Тюменской области

Участницу Великой Отечественной войны Веру Дмитриевну Марину поздравили военнослужащие Росгвардии в Тюмени в преддверии празднования 79-годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 7 мая.

Вера Дмитриевна наблюдала за персональным парадом из окна квартиры. Затем поздравляющие поднялись к ней в квартиру с цветами и подарками.

"Спасибо вам за подвиг, за труд, за тот вклад, который вы внесли в эту победу. Наше поколение гордится вами. В период работы ветеранской организации вы внесли посильный вклад в военно-патриотическое воспитание. Равняемся на вас", — произнес председатель Совета ветеранов регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Тюменской области Александр Бухарин.

Вера Дмитриевна обрадовалась встрече. "Всем здоровья, долголетия, не болеть, не стареть", — пожелала гостям она.

В декабре 2023 года Вере Дмитриевне Марине исполнилось 97 лет. Она родилась 2 декабря 1926 года в станице Новощербинской Краснодарского края. С августа 1942 по февраль 1943 года находилась на оккупированной территории, оказывала помощь местному партизанскому отряду и подпольщикам. В марте 1943 года была призвана в войска НКВД на должность стрелка. В составе полка НКВД принимала участие в охране общественного порядка и военных объектов на освобожденных от фашистов территориях Кубани, конвоировании пленных немецких солдат, поимке шпионов, диверсантов и дезертиров. С октября 1944 по сентябрь 1945 года принимала участие в работах по восстановлению из руин Новороссийска. В сентябре 1945 года демобилизовалась. После смерти мужа и сына переехала на север Тюменской области в Октябрьский район, где с 1965 по 1969 год проработала в рыбсовхозе.

С 1969 года ветеран войны и труда проживает в Тюмени. С 1979 года она вышла на заслуженный отдых. Воспитала троих детей, сейчас дарит свою любовь и заботу внукам. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." и другими наградами.

Отметим, кроме того, в рамках Всероссийского патриотического ведомственного проекта "Парад у дома ветерана", приуроченного к 79-й годовщине Великой Победы, поздравили еще одного ветерана. Утром 7 мая военнослужащие Росгвардии приехали к одному из домов на ул. Республики, где проживает труженик тыла Борис Павлович Вислов.

Видео предоставлено управлением Росгвардии по Тюменской области

Инна Пахомова