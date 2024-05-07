Труженика тыла Бориса Вислова поздравили с грядущим Днем Победы военнослужащие Росгвардии в Тюмени

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Труженика тыла Бориса Павловича Вислова поздравили с наступающим Днем Победы военнослужащие Росгвардии 7 мая. Персональный парад прошел у подъезда дома на ул. Республики в Тюмени, где он проживает.

Ветеран трудового фронта, майор в отставке Борис Павлович Вислов встретил войну 10-летним мальчиком. Его трудовая деятельность началась осенью 1942 года. Он работал в колхозе, доставлял на конной повозке горюче-смазочные материалы в полевой стан для единственного оставшегося в хозяйстве трактора, а в остальное время трудился на полевых работах.

После войны долгое время служил в войсках правопорядка. Имеет 12 государственных и ведомственных наград, а также более 50 поощрений от командиров и начальников.

Заместитель начальника кинологического центра Уральского округа Росгвардии, подполковник Анис Ганиев поздравил ветерана с 79-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он зачитал поздравления от руководства Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации и командования военного совета ветеранов Уральского округа войск национальной гвардии.

"Ваше героическое поколение, преодолев нечеловеческие испытания, сумело спасти страну от смертельной опасности, подарив потомкам право на мирную и свободную жизнь. Спасибо вам за победный май, который по сей день продолжает наполнять души людей гордостью за свое Отечество, питает верой, неисчерпаемой силой. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой. Низкий вам поклон и безграничная благодарность", - произнес он.

К поздравлениям ветерана присоединился коллектив Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. "9 Мая навсегда вписано в историю как день силы человеческого духа, несгибаемой воли и отваги, любви к Родине, готовности пожертвовать собой ради тех, кто рядом. В этот праздник мы отдаем дань благодарности тем, кто победил фашизм, подарив российскому народу мир и свободу, кто трудился, помогал трудовыми подвигами фронту в победе и возрождал страну в трудные послевоенные годы. Искренне желаю вам крепкого здоровья, мира и добра", — передал поздравление руководителя управления Игоря Нисковских представитель Александр Яшин.

От Северо-Уральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору ветерану вручили корзину цветов и подарок — телевизор.

В настоящее время ветеран занимается военно-патриотической работой в Тюмени и розыском военнослужащих, погибших в годы Великой Отечественной войны, к нему всегда обращаются за советом, подчеркнул председатель Совета ветеранов регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов войск правопорядка по Тюменской области Александр Бухарин.

"Он разыскал своего отца, который без вести пропал в начале войны. Искал десять лет и смог, благодаря своей настойчивости. Несмотря на свой возраст, он остается деятельным человеком и это надо приветствовать. Благодаря Борису Павловичу мы создали историю нашей ветеранской организации. Он хранит много экспонатов и фотографий. Гордимся, что у нас есть такой человек. Надеюсь, что и сегодня в условиях специальной военной операции наши бойцы продолжают традиции, которые были заложены дедами, воинами того поколения, добьются победы, и мир восстановится во всей нашей многострадальной стране", — сказал он.

Борис Павлович Вислов поблагодарил за поздравления. Он сказал, что к нему приезжают каждый год. "Спасибо вам за вашу заботу. Ветераны очень довольны, когда наша молодежь почитает нас, уважает, надеемся, что так будет всегда. Хороший пример показывают молодые люди новым и новым поколениям", — произнес он.

Инна Пахомова